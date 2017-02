Politseinikud otsivad 79-aastast Alexandrat, kes lahkus oma Maardus Kallasmaa tänaval asuvast kodust 4. jaanuaril ja ei ole sinna seni naasnud.

Naine on ka varem lähedaste teadmata kodust eemal viibinud. Seekord võttis ta aga endaga kaasa ka oma dokumendid, mis viitab sellele, et lahkumine on pikaajalisem.

Politseile teatati naise kadunuks jäämisest alles jaanuari lõpus.