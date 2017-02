Politsei teatas, et üks möödunud nädalal Tallinnas Metropoli hotellis aset leidnud tulistamises osalenud meestest on tabatud.

"Tänaseks on teada, et kannatanu ja laskja vahel tekkis rüselus, mille käigus haaras üks meestest püstoli ja tulistas 45-aastast meest vasakusse jalga. Mees viidi kontrolliks haiglasse, kuid juba samal õhtul lubati ta kodusele ravile," kommenteeris Tambre möödunud nädalal juhtunut.

"Pärast sündmust võtsid politseinikud bussijaama, sadamad, lennujaama ning piiripunktid suurema tähelepanu alla. Kriminalistid ja uurijad kogusid infot juhtunu osas ning tunnistajate ütluste ja turvakaamerate salvestistest saime sündmusega seotud meeste kirjeldused," rääkis Tambre ja viitas, et kahtlusalused mehed elavad alaliselt Eestis ning varjavad end teadlikult. "Nende leidmine on praegu politsei suurim eesmärk. Oleme kindlad, et avalikkusele ja inimestele hetkel oht puudub."

Samuti nentis Tambre, et kuritegeliku taustaga inimeste vahel tekivad tülid kergelt ja erinevalt seaduskuulekatest inimestest võib neil erimeelsuste lahendamine sõnadega üle jõu käia. "Üldjuhul siiski aga sellised juhtumid avalikku ruumi ei jõua."

Ka Põhja Ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Saskia Kask tõdes, et võimalike kahtlustatavate ja konfliktis osalenud inimeste näol on tegemist varem kuritegusid toime pannud inimestega. "Siiski pole põhjust arvata, et konkreetne konflikt oleks kuidagi seotud põhimõtteliste jõujoonte jagamisega kuritegelikus maailmas. Pigem on tegemist ootamatu pöörde võtnud tüliga. Loomulikult on väga kahetsusväärne, kui avalikus ruumis lahendatakse oma tülisid tulirelva kasutades," märkis Kask läinud nädalal ja leidis, et ei ole põhjust arvata justkui asjaosalistel oleks olnud soovi kõrvalisi inimesi rünnata.