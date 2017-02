New Yorgi politseil kulus pool aastat, et panna käed raudu mustanahalisel noormehel, kes mullu augustis vägistas ja tappis pargis tervisejooksul olnud noore naise, vahendab The New York Daily News.

New Yorgi Brooklyni linnaosas elav 20aastane mustanahaline Chanel Lewis vangistati laupäeva õhtul. Varem kohtulikult karistamata noormeest süüdistatakse 30aastase Karina Vetrano vägistamises ja surnuks kägistamises.

MÕRVAR: Chanel Lewis (20). (Youtube)

Karina tapeti 2. augustil