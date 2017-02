Ottawa kohus mõistis kaheks ja pooleks aastaks vangi Kanada kuningliku rahapaja endise töötaja Leston Lawrence’i (35, pildil), kes smugeldas üliturvatud asutusest välja 22 pärasoolde peidetud kuldmünti, vahendab The Star.

Samuti tuleb tal hüvitada tekitatud kahju – 190 000 Kanada dollarit (135 500 eurot). Kui Lawrence kolme aastaga kahju ei hüvita, siis tuleb tal jääda ka kolmeks aastaks vanglasse.

Advokaat tegi ettepaneku mõista Leston Lawrence 18 kuuks vanglasse. Kohtunik Peter Doody leidis, et karistus peab olema karmim. Kohtunik ütles otsust põhjendades, et see on hoiatuseks neile, kes üritavad tulevikus sooritada analoogset kuritegu.