Eesti vanim tamm on Tamme-Lauri tamm Võrumaal, mis võib olla üle 680 aasta vanune ja saavutas 2016. aasta võistlusel seitsmenda koha. Euroopa vanimaks tammeks peetakse Leedus kõrguvat Stelmužė tamme, mis võib olla lausa 1500-aastane. Nende kõrval on Russalka tamm veel suhteliselt noor, hääletuse kodulehel hinnatakse tema vanust saja-aastaseks.

2015. aastal pälvis Euroopa aasta puu tiitli Orissaare staadionitamm. Väärikat puud ei lõigatud staadioni 1951. aasta laiendamisel maha ning spordiväljaku kaunistusest on saanud populaarne turismiobjekt, mida puuhuvilised kogu maailmast vaatamas käivad. Nüüd on Eesti Arboristide Koda 2017. aasta Euroopa puu kandidaadiks nomineerinud Tallinnas Pirita tee ääres kasvava tamme, mis seisab Russalka mälestussamba kõrval.

"Selle kandidaadi esitasid tegelikult Tallinna inimesed," räägib Hanso. "Eeskätt need, kes üritasid kaasa rääkida sellele, et Reidi tee projekt saaks parima lahenduse. Vaidlused lahendati selliselt, et puu säästeti."

Täiusliku võraga tamm

Russalka tamm ei ole esimene puu, mis mõnele suurprojektile ette on jäänud. Tallinnas Peeter Süda tänava ja Pärnu maantee nurgal kasvab hõlmikpuu, mille pärast peeti 1990ndate alguses maha tulised vaidlused, kui Süda tänava kanti taheti ehitada uut ooperiteatrit. Nagu Russalka tammgi, kasvab hõlmikpuu endiselt oma koha peal.

Russalka tamme olukorrale pakuti lahenduseks võimalust puu välja kaevata ja ümber istutada. Seda oleks umbes 40000-50000 euro eest teostanud üks Hollandi firma, aga Heiki Hanso sõnul tundus selline idee liiga riskantne, kuna Eestis selline kogemus puudub. "Õppimiseks ja kogemuste kogumiseks võiks ehk alustuseks proovida vähem ilusa puuga," arvab ta.

Hanso ei varja oma uhkust ja heameelt väärika kandidaadi üle. "Mina oma 10-aastase arboristi karjääri jooksul pole näinud sellise täiusliku võraga tamme. Võib-olla ainult Swedbanki logo peal on selline," naljatab Hanso. "See puu on inimtegevusest täiesti puutumata," lisab ta, viidates sellele, et puu on kasvanud nõnda ilus ja uhke ainult soodsate loodusmõjude abil, mitte tänu kärnerite kätetööle. "Äärmiselt unikaalne ja rariteetne puu," võtab Hanso Russalka tamme fenomeni kokku.