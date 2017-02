Keskmisest kesisema meheau omanikud peavad päevast päeva kuulama nalju, mis suurema peenistega mehi mõnusa üleolekuga teevad, kuid lisaks sellele - nende seemnepurse toimub suurema meheauga meestest palju kiiremini

Kõigil peenistel on umbes sama palju närvilõpmeid peenise peas, vahendab The Sun.

Kui tegu on pisema peenisega, siis koonduvad need närvid väiksemale alale. Seetõttu on peenis ka tundlikum ja seemnepurse kiirem tulema.