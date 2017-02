“Tänapäeval, kui arvestatav osa inimestest on harjunud iga aasta alguses aastahoroskoopi ootama, on väga tähtis võidelda lapiku maailma teooriate vastu. Seetõttu on mul väga hea meel, et olete panustanud lisaks igapäevasele teadustööle ka teadusest rääkimisse,” lausus president.

"Teadusele mõtlen viimasel ajal väga palju, sest maailm kasvatab inimesi, kes ei tee vahet teadusel ja pseudoteadusel. Väga oluline on aidata inimestel eristada teadust meelelahutusest,” ütles president Kersti Kaljulaid täna kultuurirahastu noore teadlase preemiaid üle andes.

Noore teadlase preemiaid rahastab Väino Kaldoja. Eelmisel aastal asutatud noore IT-teadlase eripreemiat rahastab Skype Eesti. “Infotehnoloogia maastikul on tänasteks trendideks automatiseerimine ja intelligentsus – selles valdkonnas tegutseb aktiivselt ka meie noore IT teadlase preemia laureaat Maksim Jenihhin, kes arendab süsteeme, mis oskavad iseseisvalt avastada vigu iseendas,” lausus Skype Eesti juht Andrus Järg.

Aktiivne rahvusvaheline koostöö teiste teadusasutustega ning oma teadussaavutuste jagamine on toonud edu nii Maksimile kui ka palju tähelepanu Eestile, lisas Andrus Järg.

Noore teadlase preemia laureaat Tõnu Esko on Tartu ülikooli Eesti Geenivaramu vanemteadur teadusdirektori ülesannetes.

Pärast geenitehnoloogia doktorikraadi kaitsmist 2012. aastal Tartu ülikoolis läbis Tõnu Esko järeldoktorantuuri Bostoni lastehaiglas ning MIT ja Harvardi ülikooli Broad instituudis Bostonis. Tegemist on maailma ühe parima inimese genoomika uurimis keskusega. Suuresti tänu Tõnu Eskole toimib TÜ Eesti Geenivaramu rahvusvaheline koostöövõrgustik.

Tõnu Esko kuulub juba praegu molekulaarbioloogia ja geneetika teadlaste maailma tippu ning on valitud Thomson Reutersi 2016. aasta maailma mõjukaimate teadlaste hulka. Tõnu Esko on muu hulgas uurinud eestlaste geneetilisi iseärasusi, selgitanud millised rahvused Euroopas on eestlastele geneetiliselt sarnaseimad ning kirjeldanud uusi inimese keha pikkuse ja vaimsete võimetega seostatavaid geene.

Sel aastal otsustas presidendi kultuurirahastu nõukogu anda välja ka noore teadlase eripreemia teadusliku mõtteviisi populariseerimise eest, mis anti füüsikalise optika uurijale Heli Luknerile.

Heli Lukner on Tartu ülikooli füüsika instituudi füüsikalise optika vanemteadur ja õppejõud. Pärast 2010. aastal Tartu ülikoolis füüsika doktorikraadi kaitsmist hindele summa cum laude läbis ta järeldokturantuuri Max Plancki valgusteaduste instituudis Saksamaal.

Heli Lukneri teadustöö kuulub kaasaegse optika valdkonda hõlmates laineoptikat, valguse levikut optilistes kiududes, mittelineaarset optikat ning ülilühikeste impulsside ajalis-ruumilist vormimist ja mõõtmist.

Igapäevase teadustöö kõrvalt on Heli Lukner tegelenud aktiivselt teadusliku mõtteviisi populariseerimisega. Ta on üks Teadusbussi algatajatest ning aastatel 2005 ja 2006 oli esineja ja projektijuht ERRi hommikuprogrammi füüsikaminutites. Alates aastast 2015 veab ta ettevõtlikele tudengitele suunatud fotoonikaklubi ning juba 6. hooaega on Heli Lukner haridussaate Rakett 69 kohtunik ning teadusmeeskonna liige.

Sel aastal teist korda välja antava IT-teadlase eripreemia pälvinud Maksim Jenihhin on Tallinna tehnikaülikooli arvutisüsteemide instituudi vanemteadur, kes uurib nanoelektroonikasüsteemide töökindlust ja usaldusväärsust. Ta on keskendunud nanoelektroonika vananemise tuvastamisele elektronskeemides.

Jenihhin on toonud Eestisse mitmeid teadusprojekte ja koordineerib suurt Euroopa Liidu Marie Skłodowska-Curie teadusprojekti RESCUE. Ta kuulub erinevate ajakirjade ning maailma suurimate elektroonika-alaste teaduskonverentside korraldus- ning programmikomiteedesse, tihti ainsa esindajana Ida-Euroopast.

Jenihhin asutas ja juhib rahvusvahelist doktoriõppe suvekooli BELAS, mis toimub vaheldumisi Euroopas ja Ladina-Ameerikas. Ta sai esimese eestlasena “IBM faculty award” 2011 digitaalsüsteemide projekteerimise ja verifitseerimise uurimistöö toetamiseks.