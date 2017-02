Välisajakirjanikele antud intervjuudel konarliku inglise keelega kõrva jäänud peaminister Jüri Ratas tegeleb aktiivselt oma keeleoskuse parandamisega, võttes iganädalaselt nii inglise kui vene keele tunde. Inglise keele õpetajad hindavad peaministri keeleoskust keskmiseks, vahendab Menu.

Peaministri ametis on Jüri Ratas (KE) pidanud andma ka mitmeid võõrkeelseid intervjuusid, kuid kuulajatele on jäänud kõrva, et inglise keele oskust saaks parandada.

Inglise keele õpetajad, kes tutvusid möödunud nädalal CNBC-le antud ingliskeelse intervjuuga, hindavad peaministri keeleoskust keskmiseks, hinnates Ratase tasemeks B2.

"Lihvimist vajaks kõne üldine sujuvus, kõneleja aktsent ja intonatsioon, samuti tuleks tegeleda lauseehitusega," sõnas üle kahekümne aasta keeleõpetajana töötanud keeltekooli Tallinn Language Centre / International House Tallinn juhataja Katrin Langa.