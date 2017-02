Kui Kersti Kaljulaid sai presidendiks, oli hinges hirm määramatuse ees, nagu ikka ühe ajajärgu lõppemisel ja uue alguse eel. Kuid et Kersti elas uude rolli kiiresti sisse, siis saame nüüd juba öelda, et temast on saamas uus Evelin ja ta pole petnud meie lootusi.

Kui Evelin rulluisutas ja uisutas, siis on Kerstigi juba mitu korda uisutanud ja nädalavahetusel Soomes suusatamas käinud. Nüüd jääb üle oodata vaid lume sulamist, et näha, milliste uute spordialade viljelemist rahvale lansseerima hakatakse. Ega sportimises – või liikumises, nagu president ütleb – olegi midagi halba. Kui seda teha aga koos kantseleitöötajate ja turvameeste parvega meediale etendusi andes, siis pole see enam tervisesport, vaid hoopis midagi muud. Suusatada saab muide ka presidendi kantseleist 100 meetri kaugusel suusaringil, selleks pole vaja õukonnaga Soome sõita.

Presidendi selga on ilmunud juba sellise mustriga mantelgi, mis meenutab Evelini kuulsat viltmantlit Ilveste moeteadlikkuse laineharjal. Ehk on repertuaari tulemas kräpivastane võitlus ja leivaküpsetaminegi.