Andrus Kivirähki armastatud romaanil “Rehepapp ehk november” põhinev fantaasiafilm “November” tõi avanädalavahetusel kinodesse 12 363 vaatajat, saavutades selle tulemusega kodumaistest filmidest kõigi aegade 8. avanädalavahetuse vaatajanumbri.

“Rõõmu teeb see, et saime samaaegselt suuremate linnadega alustada kinolevi ka väiksemates Eestimaa paikades, kus film läks sageli täissaalidele ning tõi kokku enam kui 3000 kinokülastajat,” kommenteerib filmi produtsent Katrin Kissa.

Lavastaja Rainer Sarneti käe all valminud “November” on muinasjutufilm täiskasvanutele, kus saavad kokku must huumor ja romantiline armastus.Filmi tegevus toimub paganlikus Eesti külas, kus ahned ja juhmid külaelanikud pistavad rinda nii Katku, Vanapagana kui krattidega. Loo peategelane on noor talutüdruk Liina (Rea Lest), kes on lootusetult armunud külapoiss Hansu (Jörgen Liik).