Täna suunduvad mereväe tuukrid Tallinnas asuvast tuukrijaamast Karujärvele, et seada üles operatsiooni toetav taristu. Mereväe tuukrigrupist võtavad operatsioonist osa kaheksa tuukrit ning allveearst. Homme liituvad operatsiooniga kuus tuukrit päästeameti demineerimiskeskusest.

Mereväe tuukrigrupi ülema leitnant Priit Kaasikmäe sõnul kaardistatakse esimestel päevadel veepõhjas olevad objekte. "Veepõhja kontrollimiseks suuname sonari läbi jääkattesse tehtava augu ning märgime üles kõik objektid, mis vajavad tuvastamist," ütles leitnant Kaasikmäe. "Tuukrid kontrollivad kaardistatud objektid üle. Juhul, kui kontrolli käigus avastatakse lõhkekehi, tuuakse need pinnale ning antakse üle päästeameti esindajatele."

Karujärve puhkeala on suvitajate seas populaarne suplus- ja lõõgastumiskoht. Nõukogude ajal oli järv lennuväe harjutuspolügooniks, mille tõttu võib seal leiduda lõhkemata lennukipomme. Päästeameti demineerimiskeskus on alates 2009. aastast toonud Karujärvest välja 46 põhilennukipommi ja ühe miinipildujamiini. Mereväe ning päästeameti demineerimiskeskuse tuukrid on Karujärvel koostööd teinud ka varasematel aastatel.