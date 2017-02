WikiLeaksi asutaja Julian Assange pöördus Briti ning Rootsi võimude poole palvega taastada tema vabadus.

"Kutsun Inglismaad ning Rootsit astuma õiget sammu ning taastama minu vabadus," ütles Assange, kes on elanud Londonis asuvas Ecuadori saatkonnas nüüdseks enam kui neli aastat.

16. veebruaril möödub aasta, mil ÜRO juriidiline vaekogu avaldas seisukoha, et Assange peaks saama liikuda vabalt ning et tema kinnipidamine on omavoliline.

Assange on Ecuadori saatkonnas end varjanud kahe rootslanna süüdistuse tõttu. Väidetavalt oli ta üht neist vägistanud, teist aga seksuaalselt rünnanud.