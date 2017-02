"Simpsonid" on ennustanud, et presidendiks saab Donald Trump, FIFA korruptsiooniskandaali, Super Bowlil finalistid ja hulga teisi sündmusi, seega ei tule üllatusena, et multikas nähtu sarnaneb taaskord väga reaalsusega.

Fännid märkasid, et "Simpsonid" ennustasid mõned aastad tagasi enam-vähem täpselt, mida Lady Gaga Super Bowli esinemise ajal teeb.

Episoodis, mis oli esmakordselt eetris 2012. aastal, esines popi superstaar Springfieldi rahvale, lennates rakmetesse aheldatult üle publiku.

Täpselt seda sama tegi ta ka eile, kui alustas oma Super Bowli sõud ning paljud fännid märkasid kohe sarnasust.