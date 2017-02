Helsingis kuulutati glamuursel galaõhtul aasta homoks 16aastane Tuure Boelius. Mullu avalikult kapist välja tulnud poiss on YouTube’i täht ning mängib muusikalis legendaarsest Soome homokunstnikust Tom of Finlandist.

Porist pärit poiss oli avaldanud eelmise aasta novembris oma YouTube’i kanalil video lakoonilise pealkirjaga “Olen homo”, milles rääkis avameelselt oma homoseksuaalsusest ja otsusest lõpetada õelate kommentaaride kiuste selle varjamine. Nüüdseks on klippi vaadatud üle veerand miljoni korra, vahendab Ilta-Sanomat. Ühtlasi mängib Tuure Turu Linnateatri muusikalis noort Touko Laaksoneni (1920 – 1991), kes sai üle maailma tuntuks homoerootikat viljeleva Tom of Finlandina.

Auhinna andis Tuurele üle Helsingi luterlik piiskop Irja Askola. “Nüüdsest võite mind kutsuda härra Aasta Homoks!” juubeldas noormees Instagramis. “Supersuur aitäh kõigile hääletajatele! Mina võitsin!”

Põlissoomlaste poliitik avaldas pahameelt

Soome parlamendiliige Jari Ronkainen avaldas avalikult pahameelt, et aasta homo tiitel määrati lapsele. Tuure vanuseks oli algul ekslikult öeldud 15. Põlissoomlaste erakonna (Perussuomalaiset) rahvasaadiku meelest pidanuks nominentide vanusepiir olema 18 aastat, vahendab Iltalehti poliitiku blogisissekannet.

“Seksuaalsus on igaühe oma asi ja minul ei ole siin midagi öelda. Probleemseks muutub asi siis, kui oma seksuaalsusega maadleb avalikult alaealine, veel lapseealine, kes on seadusandluse erilise kaitse all. Veelgi probleemsemaks muutub olukorda siis, kui laps muudetakse täiskasvanute korraldatud üritusel aasta homo tiitliga seksuaalobjektiks.”

Kuid homoseksuaalsuse ajalugu uurinud Sandra Hagman Vasakerakonnast toonitas sotsiaalmeedias antud vastulöögis, et Boelius on kümnete tuhandete soome noorte iidol, kes annab omaenda seksuaalse identiteediga maadlejatele lootust.

“Gay Gala publik oli täis inimesi, keda on nende seksuaalkogemuste või –suundumuste tõttu koolis kiusatud, kes on oma nooruses tundnud häbi või rõhumist,” kirjutas Hagman Facebookis. “Sel, kes näeb selles midagi perversset, on põhjust oma perverssuse üle juurelda.”