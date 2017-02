President Kersti Kaljulaidi kodu turvaliseks muutmine läks riigile maksma üle 27 000 euro. Jooksvad kodukulud katab riigipea siiski ise.

Kaljulaid elab perega Nõmme mändide vahel. Kaugelt vaadates võiks ju hinnata, et kodu nagu kodu ikka. Tegelikkuses on see 24/7 politsei valvsa pilgu all ning loomulikult on sinna paigaldatud vajalik valvetehnika.

Presidendi kantselei kõneisik Piret Pert ütleb, et mullu olid Kaljulaidi koduga seotud kulud kokku 27 263 eurot (investeeringutele kulus 5798 eurot, majandamiskulud/kinnistute majandamine maksis 21 464 eurot).

Pert toonitab, et need on ühekordsed kulud, mis on seotud riigipea kodus vajaliku turvataseme saavutamisega. Jooksvad kulud oma kodu eest tasub president Kaljulaid ise.

Toomas Hendrik Ilvese, Arnold Rüütli ja Helle Meri puhul tasub kodukulud maksumaksja. Näiteks 2015. aastal kulus Ilvese kodutalu peale 61 721 eurot ja 58 senti. Eelmisel aastal oli vastav summa ligi 90 000 eurot, ent tuleb arvestada, et osa sellest kulust põhjustas tema büroo, mis alustas (kahe töötajaga) tööd pärast Ilvese ametiaja lõppu.