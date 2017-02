Gurmeeteatri kolmas hooaeg avatakse 22. märtsil, kus sel korral on mängukavas Mihkel Raua kirjutatud ja Ain Mäeotsa lavastatud põnevuskomöödia “Patuste õhtusöök”. Loo keskmes on teada-tuntud seitse surmapattu, mis kogenud tegijate käe all saavad riukaliku eestlasliku kuue.



Näidendi autor Mihkel Raua sõnul on tükike inspiratsiooni tulnud klassikalisest seitset surmapattu portreteerivast kunstiteosest. “Seitse surmapattu on legendaarne ja vastuoluline teos, mis annab näitekirjanikule palju võimalusi oma lugu arendada,” sõnas Raud, kuid lisas, et kindlasti ei ole lavastuse näol tegemist kunstiteose tõlgendamisega. “Patuste õhtusöök on originaalteos, mis sai väikese inspiratsiooni kunstiajaloost, kuid kogu lugu toimub Eestis ja täiesti uute karakteritega, kes alles hakkavad oma põnevaid ja salapäraseid lugusid rääkima,” sõnab Raud.



Gurmeeteatri formaat näeb ette, et lavastuse osa on kolmekäiguline õhtusöök, lisaks on ka publik lavastuse osa.

Kuivõrd keeruline oli Raua jaoks kirjutada teost just lähtuvalt ette antud raamidest?

“Mulle väga meeldivad loomingulised piirangud. Mida rohkem on piiranguid ees, seda vähem võimalusi on lugu väga kaugele arendada ja see hoiab mind kui autorit justkui kogu aeg joonel ja annab ette raamistiku, millest lähtuda. Seda tükki kirjutades kujutasin ette põnevat telesõud ja kogu see lugu ongi mingi piirini televisioonilik,” kirjeldab Raud oma loomeprotsessi.



Kuivõrd teab aga näidendi autor tänaseks, poolteist kuud enne esietendust, tüki kui terviku väljanägemist?

“Käsikiri on tööriistakast lavastajale ja mida Ain Mäeots minu ette antud klotsidega ette võtab, seda teab ainult tema ise. See on ka minu jaoks ääretult põnev näha, mis kogu asjast kokku tuleb,” sõnab Raud. Muigega lisab ta, et ega proovidesse teda väga ei lasta ja õnneks pole ta ka selline autor, kes käib oma nägemust peale surumas. “Olen selline autor, et annan lavastajale vaba voli asja vormimiseks. Käsikiri on alus, aga see, mida lavastaja ja näitlejad sinna juurde toovad, on sama oluline kui see, mille sina autorina oled kirja pannud. Ja pealegi, ega üldiselt lavastajale ja näitlejale ei meeldi, kui autor proovides passib,” muigab ta.



“Patuste õhtusöök” on lavastus, kus publiku ees rulluvad lahti seitse klassikalist surmapattu, milleks on uhkus, ahnus, kiim, kadedus, aplus, laiskus ja viha. Lavastuse keskmes on peoperenaise Amanda korraldatud pidulik õhtusöök, mille külalised saavad osaks võõrustaja korraldatud ja mitte just väga eetilisest mängust. Kahe tunni jooksul saab nautida Michelini tärni teeninud Soome koka Filip Langhoffi valmistatud gurmeeroogi ning elada keset ootamatutest pööretest koosnevat reaalsust, kus keegi pole see, kellena ta paistab.



Gurmeeteater avab uksed 22. märtsil ajaloolisel Tornide väljakul, kus ehitatakse üles lava spetsiaalselt “Patuste õhtusöögi” tarbeks.