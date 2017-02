Toomas Alatalu | Valimisseadus tuleb teha inimestele ()

Ehmatavale uudisele sellest, et Keskerakond võttis jälle tagasi oma presidendi otsevalimise seaduse eelnõu, järgnes siiski lohutav selgitus, et neil mõlkuvat nüüd mõttes hoopiski antud küsimuses rahvahääletuse korraldamine. Loogika ütleb, et targem olnuks eelnõu menetlusse jätta, sest uue ideega kattumine on vaid osaline ning kõik seni korraldatud uuringud ja allkirjade kogumised on näidanud vaid üht – eestlased soovivad ise endale presidenti valida. Mida siis üldse on kavas pärast kentsakaid haldusreformiga seotud küsimusi rahvalt küsida?

Valime presidendi otse

Nagu karta võis, aktiviseeris uus ebaselgus Toompeal kohe segadust külvanud süsteemi toetajad. Juba on loodud komisjone ja üles riputatuid uued 10–20punktised paranduste parandused. Eirates ammu teada olnut ja rahva kinnitatut: pean silmas Eesti vabariigi põhiseaduse jõustamise seadust, mis oli koos põhiseadusega rahvahääletusel 28. juunil 1992, kus on selgelt öeldud, et – tõsi, erandkorras, aga ikkagi – vabariigi presidenti on võimalik valida nagu riigikogugi üldistel, ühtsetel ja otsestel valimistel. Nii sündis see ka 20. septembril 1992.