Teleekraanilt tuttav Inga Lunge astub veebruaris lavale koos Improteater IMPEERIUMIga, mille etendustes seisab näitlejanna väljatuse ees öelda laval sündivale lihtsalt "Jah!".

Inga Lunge on telerivaatajatele tuttav saatest “Su nägu kõlab tuttavalt”ja seriaalist “Pilvede all”. Samuti on ta lavalaudadel üles astunud väga erinevate teatrite alt, varieerudes Vana Baskini Teatrist R.A.A.A.M.-i ja Emajõe Suveteatrini. Nüüd paneb Lunge ennast proovile improvisatsioonilise teatri vormis, kus etendus sünnib koosloominguna laval ja seega omandab kaasnäitlejate ideedega kaasa minemine ja iseenda ideede usaldamine hoopis uued mõõtmed.



Lunge ise tunneb, et impro sobib tema olemusega: “Keith Johnstone, kes on improsüsteemi rajaja, jagab inimesed kaheks – ühed, kes eelistavad ütelda “jah” ja teised, kes eelistavad öelda “ei”. Esimesed valivad seikluse ja teised mugavustsooni. Mulle meeldib ennast proovile panna, olla aeg-ajalt olukorras, kus varbad vees olles vaid veidi põhja puudutavad. Ma loodan et ei kaota päriselt kontrolli, kuid püüan aina rohkem öelda “jah”. Millised saavad olema minu esimesed sammud impro laval, ei tea tegelikult veel keegi. Varbad ulatuvad vaevu põhja!" rääkis Lunge.



Etendused Lungega toimuvad 8. veebruaril kell 19.00 Rapla Kultuuriklubis BAAS (Tallinna mnt. 5), 9. veebruaril kell 19.00 Tartu Karlova Teatris (Tähe 66) ja 10. veebruaril kell 19.00 Tallinna Kammerteatris (Vabriku 12).



Improteater on ilma käsikirjata teatrivorm, kus inspiratsioon etenduseks korjatakse publikult. Sündmustik ja tegelased luuakse kohapeal, kõik juhtub siin ja praegu, näidates loomismomenti selle ehtsas koomilisuses.

Improteater IMPEERIUM truppi kuuluvad näitlejad Merilin Kirbits, Maarika Mesipuu-Veebel (Rakvere Teater), Kati Ong (Endla Teater), Mairi Tikerpalu, Erki Aule, Tarvo Krall, Rauno Kaibiainen, Maarius Pärn.