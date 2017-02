Neiu sõnul muutus tema elu pärast "Klassikatähti" positiivses suunas, ta sai kontserte anda üle Eesti. "Ma sõitsin sellistesse linnadesse, mille olemasolust isegi ei teadnud. Kas teadsite, et on olemas selline linn nagu Vastseliina? Mina ei teadnud, et on üldse selline linn olemas. Ma olin tõesti hämmelduses, kuidas noored armastavad ikka klassikalist muusikat, tulid ikka saalid täis ja kõik olid vaimustuses ja kuulasid," rääkis neiu.

Tänavusi "Eesti Laulu" poolfinaale juhivad seekord Marko Reikop ja Elina Netšajeva. Paljud inimesed aga ei teagi, kes Netšajeva on ja miks just tema poolfinaale juhtima valiti. Täna andis Netšajeva intervjuu "Vikerhommikus", kus rääkis oma elust lauljana ning " Eesti Laulust".

Neiu on elukutselt laste lauluõpetaja, kuid teenib leiba ka vabakutselise lauljana. Neiu sõnul on elatist lauljana Eestis muidugi raske, aga olenemata sellest ei kujuta ta ennast muud tööd tehes ette. "Laulmine on see, mis mind elus kõige rohkem köidab ja ma teen seda suure-suure heameele ja rõõmuga ja see on vist ainus asi, mis mind hommikul vara aitab üles, isegi kui tuju ja ilm on paha. Just laulmine on see, mis annab mulle bensiini igaks päevaks," jutustas ta.

Netšajeva sõnul kuulab ta siiski klassikalise muusika kõrval ka popmuusikat, peamiselt autoroolis olles, kuid ka paljud ta sõbrad teevad popmuusikat. Samuti on neiu varasemalt Eurovisioonile ja Eesti Laulule lähedalt kaasa elanud.

"Loomulikult see on minu jaoks põnev olnud, kes lõpuks Eurovisioonile sõidab, millised konkursandid on üldse valmis sinna sõitma ja kes võistlevad koos," jutustas ta.

Kui tema käest küsiti, et kas ta oleks nõus "Eesti Laulu" poolfinaale juhtima, ei tekkinud tal mõtet ei öelda. Netšajeva sõnul on ta põnevil, et saab midagi uut teha. "Üritan anda endast parimat, et seda hästi teha, mingeid kahtlusi mul ei olnud. Kaamerad mulle meeldivad, rääkida ka meeldib. Kujutan ette, et see saab olema põnev ja uus kogemus," sõnas ta.

Seda neiu ei karda, et midagi sassi läheb, kuna ettevalmistuste käigus mängitakse saade läbi ning samuti on saatejuhtidel käes abikaardid. "Meil on ette antud abikaardid, kus on tekst kirjas, aga põhimõtteliselt peab see kõik olema peas ja hästi selge, ainult siis vaatad kaarte, kui tõesti meelest läheb," selgitas ta.

"Eesti Laulu" poolfinalistide seast Netšajeva lemmikut valida ei osanud. "Ma hoian pöidlaid absoluutselt kõigile, võrdselt. Ma loodan, et kõigil läheb hästi ja nad suudavad ennast realiseerida sada protsenti," sõnas ta.