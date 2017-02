ETV ilmapoiss Henri Laumets üllatas paljusid televaatajaid oma uue ja vägagi omamoodi soenguga. Kas tegu on kaotatud kihlveoga või hoopis tõelise trendisoenguga?

Kui enamasti on ilmateadustajate soengud viksid ja viisakad, siis Henri Laumets šokeeris paljusid televaatajaid vägagi omamoodi soenguga, mis pani nii mõnegi televaataja ahastama, et mis ometi on noormehe juustega juhtunud.

Kuigi paljud arvasid, et ilmselt on ilmapoiss kaotanud mõne kihlveo ja peab nüüd otseeetris kaotusvalu tunnetama, ei ole see sugugi nii. Soeng on ehtsa juuksuri lõigatud ja täiesti läbimõeldud otsus.