Nädalavahetusel kogunes Šveitsi La Brévine'i külla ligi 1500 inimest, et pidada seal maha iga-aastane külmapidu "Šveitsi Siber". Kuid oh häda - õhutemperatuur oli nõnda kõrge, et Siberit see kuidagi ei meenutanud.

Ebasovia temperatuuri tõttu jäeti ära mitmed kavandatud atraktsioonid, vahendab The Local.

La Brévine on tuntud kui Šveitsi kõige külmem piirkond. 1987. aastal mõõdeti seal 41 külmakraadi. Sel aastal on õhutemperatuur langenud küll 29,9 kraadini, kuid festivali toimumise päeval, 4. veebruaril, näitas termomeeter külakeses paraku kaht soojakraadi.