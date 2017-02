OÜ Coffee Ini turundus- ja müügijuht Teet Kannike räägib, et nendele kuuluvates Yo! kohvikutes tänast päeva kuidagi eriliselt ei tähistata, kuna veebruaris on kõiksugu muidki tähtpäevi, mis Eestis olulised on. Külmutatud jogurti eeliseks peab ta madalat kalorsust ja jogurtile lisatud värskete marjade vitamiiniannust. "Klientide maitse-eelistused on väga erinevad - on neid, kes valivad alati naturaalse ja varieerivad siis pealiskatete ja kastmete valikuga. On neid, kellel on just pealiskatete valik alati sama ja mängivad jogurtivalikuga," räägib ta ostjate eelistustest.