Kõik lapsed näevad mingis vanuses välja väga sarnased oma ema või isaga. Aga Selena Gomez ja The Weekend, kes hiljuti käima hakkasid, näevad välja kummastavalt sarnased Gomeze vanematega, kui nemad noored olid.

Internetis on ringlemas meem, millel on kujutatud Selena Gomeze oma uue poiss-sõbra, laulja The Weekendiga ning nende kõrval on foto Gomeze vanematest kui nad olid veel noored. Fotode kõrvutamine toob esile hämmastava sarnasuse kahe paari vahel.

Selena ja The Weekend on põhimõtteliselt 2017. aasta versioon härra ja proua Gomezest!