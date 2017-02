Kylie Minogue tunnistas fännidele kurbusega, et kuuldused tema kihluse purunemisest vastavad tõele. Daily Maili väitel oli Kylie Minogue (48) näitleja Joshua Sasse’ile (29) ust näidanud, kuna kahtlustas, et too murrab talle hispaania näitlejanna Marta Milaniga truudust. “Tänan teid kõiki armastuse ja toetuse eest mu elu uues peatükis,” kirjutas lauljanna Instagramis. “Soovime uute horisontide poole suundudes Joshiga teineteisele vaid head." Lähikondlaste väitel oli lauljanna endast ligi 20 aastat nooremale mehele ihu ja hingega pühendunud ning unistas pulmadest. “Ta maksis Joshua juuksepikenduste eest. Mehele siirati juukseid. See on ülim armastuse ja pühendumise märk, ja selle eest sai Kylie nüüd premeeritud,” ironiseeris peresõber Peter Ford esmaspäevases raadiosaates. Tema sõnul maksid 29aastase näitleja uued juuksed umbkaudu 10 000 dollarit.

“Kylie on andnud Joshuale kõik. Suhtes võibki nii olla ja ta oli ise väga rahul,” rääkis Ford. “Ei saa öelda, et Joshua oleks temalt raha välja pressinud. Kylie tõesti tahtis, et see suhe toimiks.”

Ford kinnitas raadiosaates, et Kylie lähedased rõõmustavad kihluse purunemise pärast. “Nad on väga rõõmsad! Joshua ei meeldinud neile.” Iseäranis õnnelik olevat Kylie õde Dannii Minogue. “Dannii on nagu politseikoer. Ta tunneb luhvtivenna alati ära ja Joshua ei meeldinud talle.” Austraalia lauljanna ja temast 19 aastat noorem näitleja hakkasid kurameerima 2015. aasta novembris. Juba järgmise aasta veebruaris kuulutati välja kihlus. Lahku mindi peaaegu aasta hiljem.