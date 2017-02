Trilevik OÜ on väike loomealgatus, mille eesmärgiks on valmistada huvitavaid, vajalikke, ebavajalikke, ilusaid esemeid. Esemete alla kuuluvad näiteks märkmikud, värviraamatud, kirjutusvahendid, ehted aga ka kõik muu, mille teostamine oleks huvitav ning tunduks meile vajalik.

Mida kinkida armsamale sõbrapäevaks? Puidust lips oleks suurepärane idee! Valikus on põnevaid puidust lipse nii naistele kui ka meestele. Sõbrapäeval võib isegi oma last rõõmustada vahva ja ägeda puidust lipsuga. Puidust lipsudel on reguleeritavad paelad.

Lipsud valmivad Riia noorte disainerite käsitööna.

Täpsemalt vaadata ja osta saad SIIT!