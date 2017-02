Inimesed usuvad, et lusikas rohkem või vähem - see pole oluline. Tegelikult mängib see väga suurt rolli.

2. Sa lubad enesele liialt palju patupäevi

Premeerid end pärast igat trenni suurema portsu või mõne magusama ampsuga? See võibki olla põhjus, miks kaal ei lange.

3. Väljaspool jõusaali liigud liialt vähe

Kui alustad treeningutega, siis sageli tehakse see viga, et käiakse küll jõusaalis ja trennides, kuid väljaspool spordiklubi väheneb sinu igapäevane liikumine.

4. Su keha ei saa seda õigel ajal vajalikku "kütust"

Tunned end enne trenni näljasena, kuid ei taha midagi süüa. Trenn saab läbi, kuid nälg ei kao kuhugi - see on veelgi suurem! Tõenäoliselt lähed koju ja lubad korisevale kõhule midagi, kuid satud hoogu ja hindad olukorda valesti - sööd üle! Õige oleks tühjale kõhule pakkuda mõni sobiv ja tervislik vahepala enne trenni. Siis pole sul pärast ka nii suurt hundiisu.

5. Sa ei ole jõusaalis järjekindel

Järjepidevus trenni tehes on väga oluline. Seda eriti siis, kui jäänud on kaotada viimased liigsed kilod. Kui jätad ühe trenni vahele, siis on suureneb tõenäosus, et jätad vahele ka järgmise trenni - suisa 61 protsenti suurem oht!

6. Sa ei anna kehale aega korralikult taastuda