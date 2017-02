„Aasta 2016 oli Eesti turismisektoris läbi aegade parim aasta. Ületasime isegi Euroopa turismi keskmise kasvu, mis on tõesti suurepärane tulemus,“ kommenteeris EASi turismiarenduskeskuse direktor Tarmo Mutso. Kui Eesti turismi kasv oli 7%, siis Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas 2016. aastal välisreiside arv Euroopasse 2% ning reiside arv Kesk- ja Ida-Euroopasse 4%.

Statistikaameti teatel peatus 2016. aastal Eesti majutusettevõtetes 3,3 miljonit turisti, mis on 7% rohkem kui 2015. aastal. Uue rekordini jõudis nii sise- kui ka välisturistide arv. Siseturiste oli ligi 1,3 miljonit, välisturistide arv ületas esmakordselt 2 miljoni piiri. Välisturistide Eestis veedetud ööde arv kasvas 4 miljonini. Kasvu näitasid kõik peamised välisturud, eelkõige Soome, Läti ja Saksamaa.

Statistikaameti andmetel kasvas mullu nii sise- kui välisturistide ja nende ööbimiste arv, jõudes uue rekordini. Eesti turismi murekohaks on küsimus, millega välisturist Tallinnast kaugemale meelitada.

Mutso sõnul näitavad Eesti rekordtulemused kindlasti nii üldist tarbimiseelistust kui ka Eesti turismisektori senist tehtud tööd. „Paljudes maailma riikides peavad inimesed oluliseks asjade tarbimist piirata, ent elamuste arvelt kokku ei hoita. Eesti turismiettevõtjad, -sihtkohad ja -turundajad on teinud head tööd ja veennud, et häid elamusi tasub tulla otsima just meilt,“ lisas Mutso.