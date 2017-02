Ameerika Ühendriikide parlamendis on tehtud esimene samm riigi keskkonnakaitseagentuuri sulgemiseks

Eelnõu viis esindajatekotta Florida vabariiklasest kongresmen Matt Gaetz. Eelnõu on edastatud esindajatekoja erinevatele komiteedele nagu põllumajanduskomitee ja teadus-, kosmoloogia- ja tehnoloogiakomitee. Nende ülesandeks on ettepanekuga tutvuda ja seda uurida. Hetkel toetavad seda lisaks algatajale veel kolm vabariiklastest rahvaesindajat.

Kuigi vabariiklaste parteil on agentuur varemgi korduvalt hambus olnud, peetakse ideed agentuuri täielikust kaotamisest radikaalseks sammuks. Algatus on nii värske, et sellel pole hetkeseisuga isegi teksti, kõigest pealkiri. Gaetz on intervjuus ajalehele Northwest Florida Daily News avaldanud lootust, et agentuur suletakse 2018. aasta lõpuks. Eelnõu üks toetajatest, Kentucky osariigi esindaja Thomas Massie on agentuuri kritiseerinud järgmiselt: "Keskkonnakaitseagentuur teeb reegleid, mis vaigistavad ameeriklaste hääli ja ohustavad töökohti Kentuckys."