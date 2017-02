Super Bowl on ameerika jalgpalli aasta tippsündmus, kuid lisaks spordile on see tähtis sündmus ka reklaamimaailma tippude jaoks. Sel aastal olid reklaamid täis pakitud erinevaid kuulsuseid ning poliitilisi vaateid. Siin on valik parimatest ja halvimatest reklaamidest, mida 51. Super Bowlil näidati. Budweiser

Budweiseri poliitiliselt laetud reklaam põhjustas tõsise debati. Reklaam räägib loo firma asutajast, saklasest Adolphus Buschist, kes lahkus Saksamaalt, et osa saada "Ameerika unelmast". Reklaam avaldati täpselt pärast seda kui USA president Donald Trump võttis ette meetmeid immigrantide riiki sisenemise keelustamiseks. Kokkuvõttes on tegu inspireeriva ja mõtlemapaneva reklaamiga. National Geographic Tegu on National Geographicu esimese Super Bowlil näidatud reklaamiga. Reklaamis saab näha, kuidas näitleja Geoffrey Rush mängib Albert Einsteni, et reklaamida telekanali uut seriaali "Genius". Rush mängib reklaamis viiulil Super Bowlil esinenud Lady Gaga hitti "Bad Romance". Reklaam on lühike ja tabav! Wix.com Reklaamis saab näha "Riskikullerina" tuntud Jason Stathamit omas elemendis. Reklaam nagu action-film! Snickers Pool minutit kestev reklaam oli katastroof, nii kaudselt kui otseselt ning Snickersil on ikka see sama reklaamlause, mis tal aastaid on olnud. Intel Inteli reklaam oli igav ja ilmetu. Kia