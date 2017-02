Igas suhtes tuleb ette tülitsemist ja riidusid. Kui palju tülitsemist viitab sellele, et teie suhtes on seda liiga palju?

Ilmselt selliseid paare, kes kunagi ei tülitse, polegi olemas. Samas, kas tülitsemist võib üldse olla liiga palju ja kas see tähendab kohe, et suhtega on lõpp?

Ajakiri Glamour rääkis erinevate suhteekspertidega, kelle sõnul on tülitsemine täiesti normaalne, kuid eelkõige tasub vaadata, kuidas tülitsetakse.

Näiteks, kui tülitsetakse konstruktiivselt ja lõpuks leitakse ka lahendus, siis selline tülitsemine hoopis muudab suhte intiimsemaks.Tülitsemine näitavat ka seda, et te mõlemad hoolite suhtest. Kui tülitsemist aga üldse ei toimu, siis võib see viidata hoopis sellele, et te mõlemad olete loobunud ning teie suhe ja selle tulevik ei lähe teile enam korda.

Samuti panevad suhteeksperdid paaridele südamele, et kindlasti tuleb tülitseda viisakalt. Kui tülitsemine muutub aga ebaviisakaks ja ründavaks, siis viitab see, et teie suhtes on tõesti väga suured probleemid, mida te peaksite eksperdi juures lahendama.