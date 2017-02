Rahvusvaheline suhtekorraldusagentuur Polhem PR Estonia tutvustas möödunud nädalal moe-, ilu- ja sisustusbrändide uusi kevadsuviseid kollektsioone. Polhem PR Estonia showroom´i külastasid trendipärastlõunal nii erinevad ajakirjanikud, tuntud blogijad kui ka moe- ja ilumaailmas suunda näitavad seltskonnategelased.



Polhem PR Estonia esitles moe-ja trendihuvilistele oma showroomis moe-, ilu- ja sisustusvaldkonna värskeid kollektsioone juba tuttavatelt brändidelt ning tähelepanu köitvatelt uutelt kodusisustuse, kosmeetika- ja moemärkidelt.



Kevadsuviseid rõivakollektsioone iseloomustavad rikkalikud lilled ning romantilised lõiked, mis on kombineeritud pastelsete ning loodusest inspireeritud neutraalsete toonidega. Teksad, tennised ning käekotid on dekoreeritud käsitööhõnguliste tikandite, mänguliste patchide ja emoticonidega. Suve ning soojuse lähenedes toovad pehmetele toonidele vaheldust erksad ja julged värvilaigud – kirgas kollane, erk sinine ning koloriitne punane. Läbivateks teemadeks on ka etno ning Aafrika kultuuripärandist inspireeritud domineerivad ja silmatorkavad mustrid, mis moodustavad lihtsate lõigetega miksituna naiselikult väljapeetud lõpptulemuse.



Helgeid ning värskeid kollektsioone näitasid Marks & Spencer, Cellbes ja Bon Bon Lingerie, nii naiste kui ka meeste rõivakollektsioone esitlesid VERO MODA, JACK & JONES, ESPRIT ja Stockmanni kaubamaja moeosakond brändidega Victoria Victoria Beckham, Theory, PINKO, Marimekko, Ted Baker, J. Lindeberg. Suviseid kingi tutvustas Tamaris ja helgetes suvetoonides kvaliteetkohvreid RIMOWA.



Uudseid pastelsetes toonides kevadkollektsioone presenteerisid põhjamaised ehtebrändid Dyrberg/Kern ja SNÖ of Sweden. Lisaks sai tutvuda Londoni vibe´st inspireeritud käekellabrändiga Henry London ning vastukaaluks klassikalise musta sihverplaadiga uue käekellamudeliga Daniel Wellingtonilt.



Põnevalt nutikaid ilutooteid võis leida brändidelt beautyblender® ja Konjac Sponge ning uudse puhastusrulliga üllatas disainiauhindu võitnud flint, samuti esitleti intiimsemaid tooteid Femfreshilt. Loodusest inspireeritud huulepalsameid, näomaske, vananemisilminguid ennetavaid näokreeme ja värskendavaid dušigeele tutvustas MADARA ning aasialikult kvaliteetseid nahahooldus- ja jumestustooteid Lõuna-Korea ilubränd It’S SKIN. Mõnusa lõhna ja lustliku meeleoluga täitsid showroomi Suurbritannia kosmeetikabrändi LUSH käsitsi valmistatud värsked ning kihisevad vannitooted ja sõbrapäevale pühendatud erikollektsioon. Just kevadsuvisesse reisiperioodi sobituvad perfektselt kuivšampoonid Batistelt, juuste igapäevaseks harjamiseks ning soengusse viimistlemisel on aga abiks Tangle Teezeri erinevad harjad ja invisibobble® juuksekummid.



Stockmann tutvustas lisaks riietele mõnusalt koduseid sisutusaksessuaare kodusosakonnast. Tavapäraselt skandinaavialikule värvigammale on nii Casa Stockmanni kui Villa Stockmanni kollektsioonidesse lisandunud ka värske ning ergutav rohekaskollane. Hansaplant presenteeris nii uusimaid trende toataimede valikus kui ka kahte sisustusaksessuaaride brändi – Riverdale´i kollektsioonid vahelduvad kiirelt ning toodete disainis kasutatakse rohkelt trendikaid värve ning materjale; Euroopa ühte juhtivat kodusisustusbrändi PTMD® iseloomustab materjalide naturaalsus, kollektsioonist leiab kodu ja aia kaunistamiseks vaase, lillepotte, lauanõusid, kellasid, küünlajalgu, küünlaid ja palju muud põnevat.