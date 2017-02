Teadlased väidavad, et mida varem lapsed õhtul magama panna, seda kasulikum on see nende arengule.

Kuna lastel on palju energiat võib nende õhtul vara magama saamine tunduda paraja väljakutsena, kuid see on seda väärt, kirjutab Cosmopolitan.

Nimelt näitavad uurigud, et laste kognitiivne, emotsionaalne ja füüsiline areng on seda parem, mida varem nad lähevad õhtuti magama. Varakult magama mineku all mõtlevad teadlased vahemikku kella 18-21 vahel.

Näiteks 7-11 aastaste laste puhul aitab see neil koolis olla tähelepanelikum ja nad on üldiselt uutele teadmistele vastuvõtlikumad. Väikelapsed õpivad aga sellisel juhul kiiremini rääkima, käima ja on sotsiaalselt paremini arenenud.