Lähen oma jutuga kõrbesse. Istusime Geidiga pärast meeleolukat safarit keset kõrbe püstitatud telklaagris, kus nautisime õhtusööki ja vesipiipu. Varsti märkasime, et meie lähedal istuv üksik mees mõõdab meid pilguga ja januneb meie tähelepanu järele. Härra rääkis vene keelt. Diagnoosisime, et tegemist on meie idanaabriga. Küsisin Geidilt, kas teeskleme, et ei saa vene keelest aru või räägime temaga törtsu juttu. Otsustasime, et vestleme siis veidi.

Selgus, et mees on Moskvast. "Põhimõtteliselt naabrid," muigas ta. "Varsti on terve maailm nagunii Venemaa oma," jätkas mees.

Mul vajus suu lahti. Siis mõtlesin muidugi, äkki ma lihtsalt mõistsin teda valesti. Lõpuks taipasin küsida: "Kas Venemaal arvatakse nii?“

"Putin plaanib seda teha ja meie kõik oleme poolt," sõnas mees.

Uskumatu. Tüüp tõesti räägib sellist asja. Milline arrogantsus, ebaviisakus ja enesekesksus.

Ma tõesti ei osanud talle midagi selle peale kosta, sest sellist asja polnud mulle veel kunagi öeldud. Vaidlema ka ei tahtnud hakata, oleks toreda õhtu kõrbes rikkunud.

"Kas teil oli siis vene ajal halb elada?“ ei jätnud mees järgi.

Kehitasin õlgu ja ütlesin, et olin sel ajal liiga väike ja tõesti ei oska adekvaatset kommentaari anda. Olgu kuidas oli sellega, kas oli hea või halb, aga selline "meie ja maailm" suhtumine on lausa vastik.

Ainus varasem taoline kogemus oli poolteist aastat tagasi tädi suvilas Venemaal, kui nende peretuttavad tahtsid minuga hirmsasti vene välispoliitikast rääkida. Toonane parim kild oli see, kui 40ndates proua väitis, et Ameerika Ühendriikides on maailmakaardid, millel on Venemaa märgitud USA osaks. Ütlesin selle peale talle otse, et ta räägib sulaselget lollust.

Venemaal olles ja venelastega rääkides võib ikka väga põnevaid jutte kuulda.