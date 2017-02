Araabia riikides kannab enamik mehi ja naisi traditsioonilist riietust. Mehed riietuvad tavaliselt üleni valgesse kandurasse, mis on põhimõtteliselt pikakäiseline kuni maani ulatuv valge särk. Naised seevastu riietuvad musta ürpi abayasse ning katavad pead hijabi’i ehk pearätikuga. Kui moodsamad naised kannavad isegi värvilist pearätikut, siis nii palju kui mina näinud, on abaya vähemalt musta värvi.

Dubai ja Omaan olid esimesed riigid, kus ma nägin, et põhimõtteliselt KÕIK kannavad selliseid riideid. Varasemalt olin moslemiriikidest käinud vaid Egiptuses ja Marokos ning seal sellist pilti ei avanenud. Lennujaamades olin küll märganud valgesse riietatud mehi ning neid silmanurgast uudistanud. Nimelt armastan lennujaamades inimesi jälgida ja mõelda, kes nad on, kuhu nad lähevad, millised on nende elud. See on põnev.

Terrorismiga seonduvalt on islamiusk saanud meedias nii palju negatiivset kajastust. Ma võin mürki võtta selle peale, et sellegi blogipostituse alla tuleb terve rida sapiseid kommentaare stiilis, et sa, plika, ei tea midagi ja tegelikult oled häbematult vähe reisinud (65 riiki käidud, igaüks otsustab, kas palju või vähe). Islamist ja terrorismist rääkimine on libe tee, kuid ometi tunnen, et midagi selle kohta öelda. Ja ütlen välja ka: pole aus tõmmata võrdusmärki islami ja terrorismi vahele. Jah, terroristid on tihtipeale moslemid, kuid see ei ole seotud nende usuga (sest see keelab tapmise), vaid igas rahvuses ja religioonis on hulle ja äärmuslasi.