Kella 10 alanud istung oli kinnine. Kohus ise on põhjendanud, et seda seetõttu, et Kenderi kaitsja Paul Keres esitas kohtule täiendavaid taotlusi. Kender sõnas Õhtulehele, et loodab, et peatselt muutub protsess ikkagi avatuks. Kell 10.30 kuulutati välja 30 minuti pikkune paus ning Kender oli optimistlik - ehk muudetakse istung avatuks. Võta näpust, kuna on vaja veel teha täiendavaid ekspertiise, siis juba napid minutid pärast kella 11 otsustas kohtunik, et enne nende valmimist protsess ei jätku. Järgmised istungid määrati 22. märtsile ja sellele järgnevale päevale.