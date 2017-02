Britney Spearsi õetütar viidi ATV-õnnetuse järel haiglasse. Ajakirjandus annab juhtunu kohta vastakat infot.

TMZ.comi teater sai kaheksa-aastane Maddie pühapäeval ATV-õnnetuses tõsiselt viga. Veebikülje andmeil oli Spearsi noorema õe, kantrilaulja Jamie Lynn Spearsi tütar ATV-s, millega peeti jahti. Sõiduk läks kummuli ning TMZ-comi andmeil oli tüdruk mitu minutit vee all.

Spearsi pere esindaja kinnitab aga ajakirjale People, et ajakirjanduses avaldatud detailid ei vasta tõele. "Praegu palub Spearside pere, et kõik austaksid nende privaatsust, ja on tänulik palvete ja toetuse eest."

People'i andmeil ei olnud teismelisena emaks saanud Jamie Lynn (25) õnnetuse ajal tütre seltsis.

Maddie isa on Jamie Lynn Spearsi endine kallim Casey Aldridge. 2014 abiellus Jamie oma praeguse mehe Jamie Watsoniga.