George Michaeli surma uuriv politsei jõudis juurdluse käigus järeldusele, et see ei juhtunud kuriteo tagajärjel.

53aastane briti poptäht leiti oma kodust surnuna esimesel jõulupühal. Lahang surma põhjust ei näidanud, mistõttu tuleb oodata toksikoloogilise ekspertiisi vastuseid. Kohaliku politsei esindaja ütles Mail On Sundayle, et need peaksid varsti laekuma. “Oleme rahul, et kahtlasi asjaolusid ei tuvastatud.”

Võimuesindajad küsitlesid kahel korral laulja viimaste aastate partnerit Fadi Fawazi, kes surnukeha leidis, kuid nüüdseks on talle öeldud, et ta on kahtlusaluste ringist välja arvatud.

George’i sugulane Andros Georgiou avaldas hiljuti arvamust, et staari tappis juhuslik üledoos. “George’i ellu olid tagasi tulnud kanged uimastid. Usun, et ta võttis koos alkoholiga midagi, mis segunes antidepressantide ja tema teiste ravimitega. Küllap ta süda lihtsalt seiskus.”

Georgiou sõnul oli staar olnud varem sõltuvuses kräkist. “Usun, et tal olid enesetapumõtted, sest tema vaimne tervis oli täiesti läbi. Aga ma ei usu, et see oli enesetapp.”