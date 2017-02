Euroopa Komisjoni transpordipeadirektoraadi juht Henrik Hololei ütles Brüsselis, et see, kas Euroopa Liidu maksumaksjad võtavad Rail Balticust enda kanda 80 protsenti või vähem, sõltub valitsuste läbirääkimistest liidu järgmise eelarveperioodi eel.

Kui Euroopal peakski turbulentsetel aegadel transpordiprojektidele vähem raha jaguma, oleks eelisseisus projektid, mis aitavad Euroopat ühendada - nagu Rail Baltic, edastab ERRi uudisportaal.

"Rail Baltic on olnud üks nendest projektidest, mis vastab täiesti perfektselt kõikidele nendele põhimõtetele, mida me EL-i infrapoliitikas, transpordipoliitikas oleme tahtnud viimastel aastatel ellu viia. Et seda EL-i kaasfinantseerimist võib tulevikus vähem olla, siis see just keskendub nendele projektidele, mis vastavad kogu Euroopa ühendamise seisukohast vajalikele kriteeriumitele," selgitas Hololei.

Rail Balticu üks suuremaid toetajaid Brüsselis on Euroopa Parlamendi endine transpordikomisjoni juht Michael Cramer.