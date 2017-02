Eesti Vabariigi 99. aastapäeva paraad peetakse Tallinnas algusega kell 12, paraadi peaproov on Vabaduse väljakul 23. veebruaril kell üheksa õhtul.



Üksused rivistuvad 24. veebruaril Vabaduse väljakule kell 11.20. Paraadi võtab vastu Vabariigi President Kersti Kaljulaid, paraadi juhatab Kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras.



Esindatud on kõik väeliigid, kaitseväe ühendatud õppeasutused, Balti kaitsekolledž, Vahipataljon, staabi- ja sidepataljon, 1. ja 2. jalaväebrigaad, toetuse väejuhatus, Kaitseliidu Rapla maleva tankitõrjerühm ja Harju maleva miilinipildujarühm ning Kaitseliidu Akadeemiline malevkond. Samuti osalevad paraadil sisekaitseakadeemia kadetid.



Esmakordselt on Scoutspataljon paraadil jalaväe lahingumasinatega CV9035, Viru jalaväepataljon kasutab sel aastal esmakordselt soomustransportööre Sisu XA-188. Samuti näeb esimest korda näeb paraadil 1. jalaväebrigaadi luurekompaniid.

Paraadil on suur roll ameeriklastel



Eesti Vabariigi 99. aastapäeva paraadi osaleb rühmasuuruse üksusega ka Ameerika Ühendriikide Eestis viibiv väekontingent, plaanide kohaselt näeb paraadil ka Ühendriikide tanki Abrams ja jalaväe lahingumasinat Bradley. Lisaks ameeriklastele saadab paraadile rühmasuuruse üksuse Ühendkuningriik, plaanide kohaselt on liputoimkondadega esindatud Läti, Leedu, Poola, Taani ja Prantsusmaa.

Paraadist võtab osa üle tuhande osaleja ja üle saja ühiku tehnikat, kokku osaleb paraadil 41 lippu, 5 kompaniid, 4 patareid, 22 rühma ja 3 orkestrit. Lisaks kaitseväe ning politsei- ja piirivalveameti orkestritele võtab paraadist osa Ameerika Ühendriikide õhuväe orkester.



Sobiva ilma korral näeb taevas ka kaitseväe ja meie liitlaste õhuvahendeid, mistõttu on mistahes droonide ja muude lennuvahendite lennutamine paraadialal ja selle läheduses rangelt keelatud.

Pärast paraadi saab lahingumasinaid katsuda



Pärast paraadmarssi on huvilistel võimalus tutvuda kaitseväe ja meie liitlaste tehnikaga. Tänavu saab lisaks käsitulirelvadele näitusel esmakordselt näha 2016. aastal kaitseväe relvastusse võetud jalaväe lahingumasinat CV9035, Ameerika Ühendriikide tanki Abrams ja jalaväe lahingumasinat Bradley, soomustransportööri Sisu XA-188, 155- ja 122-millimeetriseid haubitsaid, õhutõrjekahurit ZU-23-2, õhutõrjeraketikompleksi Mistral, tankitõrjesüsteeme Milan ja Javelin, 120-millimeetrist miinipildujat ning mobiilset õhuseireradarit Ground Master 403.