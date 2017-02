Palju õnne: Luisa Värk saab täna 30! Päevakangelase hommik algab perekondliku äratuslauluga.

"Meie pere traditsioon on sünnipäevalaps lauluga äratada ning see on üks neist harvadest kordadest, kui ka minul on luba laulda," laseb Taavi Rõivas vaimusilmas ette kujutada, kuidas ta koos tütar Miina Rihannaga täna Luisa Värgi üles ajab.

2005. ESIMEST KORDA PILDIL: Õhtulehe kaamerasilma ette jäi Luisa Värk esimest korda juba kaks aastat enne superstaarisaadet. 2005. aasta detsemb­ris võistles 18aastane neiu Tartus Noorkuu korraldatud konkursil Estvocal. (Aldo Luud)

Millega 30. sünnipäeva tähistavat pereema veel üllatatakse? "Valisime Miinaga kingituseks kauni ehte, mis jääb Luisale sünnipäeva kauemaks meenutama. Miina on väga osav meisterdaja ja kindlasti on tal emale ka enda tehtud üllatus varuks."

Taavi Rõivas kinnitab, et suuremat pidu täna siiski ei sünni, aga nädalavahetusel on sõbrad kindlasti külla oodatud.