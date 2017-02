Kuigi liiguvad spekulatsioonid Keskerakonna endise juhi Edgar Savisaare võimalikust plaanist kriminaalmenetlusest seoses viletsa tervisliku seisundiga pääseda, siis õigusekspertide sõnul tuleb sellist asja ette väga harva.

"Sellest, et keegi arvab, et Savisaar võib olla nii raskelt haigestunud, et tema kriminaalasja edasi menetleda ei saa, ei ole põhjust teha järeldust, et selline on ka Savisaare enda plaan. Kuid tõepoolest, parandamatult raskelt haigestumise puhul on prokuratuuril võimalik kriminaalmenetlus lõpetada, ütles Delfile Tartu ülikooli õigusteaduskonna professor Jaan Ginter.

Selleks, et süüdistatav saaks vabastuse, peab haigestumine Ginteri sõnul olema selline, et paranemist enam ei prognoosita.

Artikkel on refereeritud Delfist.