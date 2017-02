"Laulan oktav kõrgemalt kui mehed muidu, ja nii laulame Lauraga ühes registris, ühel kõrgusel," avaldab Koit Toome, kes laulab "Eesti laulu" poolfinaalis Laura Põldvere kõrval võistlustulle astudes esimest korda elus falsetiga.

"Mu vanaisa ütles, et ta ei saa üldse aru, mis toimub. Et ta vaatab ja laulab Koit, aga kõlab, nagu laulaks Laura," naerab Koidu duetipartner Laura.

"Laural on naislaulja kohta pisut madal hääl, minul meeslaulja kohta pisut kõrgem. Meie hääled sulavad väga hästi kokku," kiidab Koit Toome, kes esitab koos Laura Põldverega Sven Lõhmuse loodud laulu "Verona".

"Kui hakkasime seda lugu tegema, mõtlesime kohe teha natuke teistmoodi – et ei oleks laval see Koit, keda inimesed on harjunud kuulma," ütleb Koit, kes toob laulus kuuldavale kõrge falsetihääle.