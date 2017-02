Õhtulehe sporditoimetus vaatab igal esmaspäeval tagasi möödunud nädala sündmustele ja teeb kiire ettevaate ka tulevikku. Selline on meie 5. veebruari valik.

NÄDALA PLUSS | Kolm aastat võistluspausi pidanud ning vähem kui kuu aja eest MK-karussellile naasnud Kaarel Nurmsalu sai juba kirja esimese MK-punkti, kui jõudis Oberstdorfi lennumäel eile teise vooru ehk 30 parema sekka. Nädal oli Eesti spordile päris hea: saalihokinaiskond mängis end MM-finaalturniirile, BC Kalev/Cramo tõi pärast NSV Liidu aega Eesti korvpallile Kasahstanist esimese võidu, peale Nurmsalu teenis punkte veel mitu talisportlast.

NÄDALA MIINUS | Eesti tennisemeeskond käis kaugel Lõuna-Aafrika Vabariigis mängimas Davis Cupi matši ning pidi paraku väga varakult, juba teise mängupäeva järel tunnistama vastase paremust, kui seis oli kahe üksik- ja ühe paarismängu järel 0:3. Eriti kahju on reedestest üksikmängudest, kus esimese seti võitnud Jürgen Zoppi hakkas seejärel segama vigastus ning Vladimir Ivanov ei saanud oma mängus sugugi mitte kõva mehe (maailma 288. reket) vastu ainsatki murdepalli – nii pole tennises võimalik võita.

TULEVA NÄDALA ENNUSTUS | 60% on tõenäosus, et Ott Tänak jõuab Rootsi rallil poodiumile. Eelmisel kuul Monte Carlos peetud MMi esimesel etapil ta seda suutis ning nüüd hakatakse sõitma Põhjamaa mehele palju sobilikemas tingimustes. Monte juba näitas, et auto on kiire, lisaks sai Tänak mõne päeva eest teise lapse sünnist hea emotsiooni. Mehaaniline rike kujutab endast konkurentidest suuremat ohtu ning et mootorite maailmas võib alati kõike juhtuda, hoiame poodiumiprotsendi "tagasihoidliku" 60 peal.