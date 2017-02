30. eluaastate lõpus venelanna, kes peitub salapärase nime Dalija varju, on staažikas Tallinna seksitöötaja. Tema sõnul tulevad kõige heldekäelisemad kliendid Venemaalt, nii et kui uusaastapidustuste paiku on Tallinnas palju Vene turiste, siis tõusevad siin ka prostituutide taksid. Ent andkem sõna Dalijale.

Oli selline kutt, kes võttis mul kingad jalast ja pani mind toolile istuma. Siis otsis välja hambaarsti instrumendid ja alustas läbivaatust. Kõige naljakam oli see, et ta ei vaadanud mitte mu hambaid, vaid jalgu. Niimoodi oma kaks tunnikest – kontrollis, kas mul on kaariest, hambakivi ja muud seesugust – kõike seda minu lakitud varbaküüntel. Ta oli parim klient! Mina lihtsalt puhkasin.

Kuumalemb

Klient anus pisarsilmil, et kupataksin teda niikaua tulikuumas vannivees, kuni ta teadvuse kaotab, seejärel elustaksin ja… uuesti otsast peale! Ma ei nõustunud, loomulikult. Milleks mulle selliseid probleeme?!

Rafineeritud masohhist

Prantsuse keelt kõnelev klient palus ükskord, et paneksin jalga kõige kõrgemad tikk-kontsadega kingad ja tantsiksin tema meheaul. Püüdsin teda ümber veenda, aga asjatult. Nii ma siis tantsisingi, püüdes olla võimalikult ettevaatlik. Mees väitis, et tal ei ole valus. Vaatasin tema näkku: see säras taevalikust õndsusest.

Räpane korter

Sellised kliendid on kõige hullemad! Püüan niisuguseid väljakutseid vältida, aga kui on raha vaja, eks siis jään nõusse. Pärast uusaastapidu kutsus püsiklient mind enda koju ja pani mind alasti koristama viietoalist korterit. See oli üsna räpane. Ta tasus küll väga heldelt, aga mul kulus koristamisele terve päev. Olin veel järgmiselgi päeval nii kurnatud, et jäin koju voodisse toibuma.

Kunstniku silm

Mees palus mul spetsiaalsete värvidega tema kehale joonistada ja seejärel hakkas minu peale maalima. Kunstihuviline kaunistas mu häbeme naeratava kiisukese näoga, kellega ta siis mängis. Ja ei mingit seksi!

Himur jõuluvana

Minu püsiklient Venemaalt on 78aastane vanamees, kelle lapsed ja lapselapsed elavad Eestis. Tema tahtmised muutuvad aina veidramaks. Ükskord tõmbas ta selga jõuluvanariided ja pani mind kiiktooli istuma, andis mulle hoogu ja limpsis rindu.

"Säh sulle granaat, fašist!"