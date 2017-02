"Kaupa tuleb poodidesse juurde pea iga päev, aga lihtsalt vähem," selgitab Rimi kaupluste hõredaid puu- ja köögiviljalette ettevõtte pressiesindaja. Hulgimüüja hinnangul on olukord siiski paranemas. Köögiviljasõpru on viimasel ajal tabanud rida ebameeldivaid üllatusi: hinnasiltidel seisavad ebatavaliselt kõrged hinnad, pealinna elanikud on kurtnud, et mitmel korral on poes köögiviljaletid kaubast lausa lagedad. "Jääsalatit pole juba ammu poest leidnud," kurdab üks tallinlanna. Praegu on üks kallimaid vilju suvikõrvits, mille kilohind ulatub poodides kuuest kuni kümne euroni. Näiteks möödunud aastal eestlaste lemmikpoeks nimetatud Selveris maksab selle kilo 7,99 eurot, Stockmannis aga juba 9,60. Hispaaniast toodud jääsalatigi hind võib tõmmata silme eest mustaks: Prismas on selle kilohind 5,69 eurot, Selveris aga ligi seitse eurot.

Puu-ja köögiviljade hulgimüüja Karlskroona OÜ juhatuse liige Janno Toming selgitab, et ebatavaliste hindade taga on Lõuna-Euroopa halb ilm. "Juba kuu aega tagasi käis uudistest läbi, et seal oli külm ja lumesajud ning see mõjutas hindu," ütleb ta ja lubab, et need hakkavad langema. Kuid millal täpselt, seda veel ei teata.

Selveri kommunikatsioonispetsialist Karl-Villiam Vaserik loetleb, et kõige rohkem on kasvanud tomati, paprika, jääsalati, brokoli, lillkapsa, salatite ja maitserohelise hinnad. Ta selgitab, et seda võib täheldada Hispaaniast, Itaaliast, Prantsusmaalt ja Türgist tulevate kaupade puhul. "Halb ilm ei puudutanud puuvilja hinnatõusu, sest need tulevad reeglina üle mere ja seal polnud karme ilmastikutingimusi," lausub Vaserik. Ta ütleb, et hinnad peaksid ühtlustuma veebruari teises pooles. Rimi Eesti Food ASi kommunikatsioonijuht Katrin Bats loetleb, et nende poeketil on praegu raskusi paprika, tomati, salati, suvikõrvitsa, baklažaani, lillkapsa ja brokoli pakkumisega. "Päris sellist olukorda, et mõnel kauplusel on puu- ja köögiviljaletid pikalt tühjad, pole meil siiski olnud," kinnitab Bats. "Kaupa tuleb poodidesse juurde pea iga päev, aga lihtsalt vähem." Prisma Peremarketi puu- ja juurviljade kategooriajuht Marge Saluste nendib, et peale Eesti on sarnases olukorras teisedki riigid.