Vaid mõned päevad enne poeröövi andis räppar Beebilõust intervjuu TV3

muusikasaatele "Weekender", põhjuseks albumitega "Resotsialiseerumine x Valge Lipp" ja "Resotsialiseerumine x Must Lipp" pälvitud tähelepanu kahel viimasel aastal Eesti muusikaauhindadel.

Muu hulgas rääkis Beebilõust, kuidas tal endal on õnnestunud resotsialiseerumine pärast vanglast vabanemist. Minevik küll mehe sõnul jälitab teda, aga ta püüab kõigest kriminaalsest hoiduda. Intervjuus räägib Beebilõust, et ta on "don't-wanna-be-criminal".



Noortel räpparitel Beebilõust siiski oma jälgedes ei soovita käia, pikem

intervjuu Eesti skandaalseima räppariga juba neljapeäval, 9. veebruaril

TV3-s saates "Weekender".