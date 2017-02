Laupäeva hommikul hukkus Lääne-Virumaal põlengus kaks meest. Paraku kehtis äraspidine ütlus: õnnetus ikkagi hüüab tulles. Korter põles juba kolmandat korda ja valla abist ei hoolitud.

Sõmeru vallas Ubja külas seisavad ridamisi nõukogude ajal ehitatud kahekorruselised paneelmajad. Neist ühe puhul torkab kaugelt silma, et esimese korruse korteris on olnud tulekahju. Klaasid on eest ära ja seingi mustjas. Nii oligi – päästeamet sai laupäeva hommikul kell 8.10 teate tulekahjust. Kustutustööde käigus korterist välja toodud 50aastast ja 68aastast meest meedikutel päästa ei õnnestunud.

Pühapäeva pärastlõunal avaneb korteris imelik pilt – osa tubasid on täiesti tühjad, vaid ühes ruumis on põrandal hunnikus pahna ja veidi kaugemal voodi. Kohalikega vesteldes tuleb välja, et korter oli tegelikult juba pikemat aega elamiskõlbmatu. "See põles paar aastat tagasi ja alles paar nädalat tagasi ka. Ma veel ütlesin oma naisele, et kolm on kohtu seadus… Kahjuks ongi," ohkab üks külamees.

Viimati põles korter 21. jaanuaril. Toona said nüüd hukkunud mehed – 68aastane Sass ja temast 18 aastat noorem kasupoeg Arvi, ise korterist välja. Ent korter oli pärast seda elamiskõlbmatu. Valla töötajad üritasid meestele abikätt ulatada. Esiteks toodi kohale suur konteiner, et kõik kasutu kraam ära viia. Sestap oligi korter nüüd tühi. Lisaks lubati meestele uus sotsiaalpind otsida ja päästjadki rõhutasid, et aitavad uues kohas küttekolde ehitada. Esiti pidid mehed ajutiselt elama Rakveres turvakodus, aga nad kippusid ikka kodukanti tagasi. "Reedel oli pensipäev. Kuulsin, et nad käisid poes, ostsid viina ja nii ta läks," nendib naine naabertrepikojast. "Nad ei tundunud halvad inimesed, aga kohe, kui raha said, siis kulus see alkoholi peale."

Mis täpselt juhtus – kas jäädi, sigaret ees, magama või midagi muud, ei ole veel teada. Tulekahju täpne tekkepõhjus selgitatakse välja uurimise käigus.