Qatar Airwaysi reisilennuk Boeing 777 tõusis eile varahommikul kohaliku aja järgi Aucklandis Uus-Meremaal õhku. Reis QR920 maandus Uus-Meremaa aja järgi täna hommikul, olles jätnud 16 ja poole tunniga seljataha 15 535 kilomeetrit ning lennates üle kümne ajavööndi.

Boeing 777 mahutab 259 reisijat ja 19 meeskonnaliiget, kuid firma ei teatanud esimese maailma pikima otselennu eel, kui palju pileteid on müüdud. Küll oli Qatar Airwaysi kodulehel teade, et selle lennukiga võib nädalas vedada Uus-Meremaale 116 tonni ehk ümberarvutatult 1162 lammast. Kütust on aga pardal 181 270 liitrit.