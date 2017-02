Senised küsitlused näitavad, et 48aastane Le Pen ning 39aastane endine investeerimispankur ja majandusminister Macron seisavad presidendivalimiste teises voorus 7. mail vastakuti. Võitjaks jääb sel juhul Macron, sotsialistlikust parteist lahkunud ja aasta tagasi oma erakonna loonud liberaalne poliitik. Varem valimiste soosikuks peetud parempoolsete kandidaat Francois Fillon on kaotanud pärast seda toetajaid, kui ilmnes, et ta on lasknud abikaasale ja poegadele riigi rahaga palka maksta, ilma et nood mingitki tööd oleksid teinud.

Emmanuel Macron ei alustanud oma tähtsamat sõnumit Euroopa Liidu lippudega üle külvatud Lyoni spordihallis loomulikult pagulaste vastasusega. Vastupidi. Ta kutsus kõiki Ühendriikide teadlasi ja ärimehi Prantsusmaale kolima, eriti neid, kes tegelevad kliimaküsimustega ega talu seetõttu Trumpi režiimi. Nad võetaks avasüli vastu. Ta teatas USA presidendi nime välja ütlemata vähemalt 8000, teistel andmetel koguni 16 000 andunud pooldaja kiiduavalduste saatel: "Ma ei taha ehitada mingeid müüre. Kinnitan, et minu programmis pole mingit müüri," kuulutas Macron, kes varem on lubanud ulatuslikke majandusreforme ja demokraatlikku revolutsiooni, mis päästaks Prantsusmaa pidevast eelarvedefitsiidist.

"Tahan ühendada kõik prantslased, olgu nad vasak- või parempoolsed. Prantsusmaa on jagunenud juba liiga kaua kaheks," teatas Macron.

Ta oli oma programmi esitlemisel aga pigem tagasihoidlik ja esitas lihtsaid, kergesti mõistetavaid tõdesid. Sellest hoolimata olid tema pooldajad kindlad: meie võidame valimised!

"Ta on noor! Me vajame poliitikasse uusi nägusid, liiga kaua on ühed ja samad vanad poliitikud kahmanud endale kõik võimupositsioonid," ütles Soome Yleisradio reporterile Macroni austaja, nooruke Ambre Alves, nimetades presidendikandidaati feministiks ja humanistiks.

Macroni poolehoidu vanemate valijate seas võib aga mõnevõrra kärpida see, et ta oli majandusministrina uue tööjõuseaduse innukas kaasautor ja teostaja. Töötajate õigusi tublisti kärpiv seadus võeti vastu hoolimata streikidest ja meeleavaldustest ning parlamendist mööda minnes.

MARINE LE PEN: Peaaegu hüüdlause «Prantslased kõigepealt!», lõpp pagulaste sissevoolule ja maksukärped. (Reuters / Scanpix)

Le Pen ja tema 144 punkti

Lyonis loetles Marine Le Pen oma valimisprogrammi 144 tähtsamat punkti, öeldes muu hulgas, et kavatseb lahkuda euroalalt ja korraldada koguni rahvahääletuse, kas Prantsusmaa ülepea peab olema Euroopa Liidus. Olulisemad lubadused on seotud pagulaste sissevoolu tõkestamisega ja nende õiguste kärpimisega. Näiteks saavad edaspidi tasuta haridust ainult Prantsusmaa kodanikud. Ka lubab Le Pen piirata kaupade sissevedu tollidega, et prantslased saaksid rohkem tööd – riiki piinab tõepoolest töötute suur arv, mis eriti torkab silma noorte puhul. Samuti tahab ta seada eesmärgiks lahkumise NATO sõjalisest tiivast, 15 000 politseiniku palkamist senistele lisaks, võimaldada inimestel varem pensionile minna ja kärpida makse.

Oma vastaskandidaati Macroni nimetas Le Pen rahvusvaheliste kapitalistide kandidaadiks. "Me esindame täiesti vastupidiseid seisukohti. Mina olen rahvuslike jõudude kandidaat, minu vastased aga globalistid. Minu programm on esimene kogu Prantsusmaal, mis annab rahvale hääleõiguse tagasi!"