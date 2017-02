Ühendriikide ja Ukraina liidrid kõnelesid ööl vastu pühapäeva telefonitsi üle tunni aja. Peamine teema oli olukord Ida-Ukrainas, eriti Avdiivka linnas põhja pool Donetskit, kus vaenupoolte vahel on juba pikka aega kestnud äge suurtükiduell. Ühendriigid teevad kõik, et Ida-Ukrainas valitseks rahu, lubas Donald Trump.

Rahu oodates on teatatud vähemalt 35 inimese, nende hulgas ka tsiviilelanike surmast. Ukraina staap kinnitab, et Venemaa toetatud separatistid on viiel viimasel päeval tulistanud Avdiivka pihta rohkem kui 7500 mürsku ja teinud vähemalt kümme katset jalaväerünnakuks.

Pärast Donald Trumpi ja Petro Porošenko telefonikõnet leppisid osapooled kokku (ajutises) relvarahus, mis andis võimaluse taastada Avdiivkas elektrivarustus.

Avdiivka oli nädalalalõpul jutuks ka raadiojaama Ehho Moskvõ saates "Sutj sobõtii", mida veab üks Venemaa tuntumaid opositsioonilisi ajakirjanikke Sergei Parhomenko.

Avdiivka on monolinn, milles elu sõltub ühest ettevõttest – Ukraina tuntuima oligarhi Rinat Ahmetovi koksikeemiatehasest. Süsi tuuakse sinna ja valmistoodang viiakse Mariupolisse – seda mööda raudteed, mis ületab 48 korda ühes või teises kohas rindejoont. Rongid liiguvad sõjast hoolimata – näib, et osapoolte vahel on sõlmitud mingi kokkulepe, mida on nüüd millegipärast murdma asutud, võtab Parhomenko asja kokku. Ta spekuleerib, et põhjus võib olla eikellegimaal pihta saanud Venemaa eriti salajane sõjamasin. Ukrainlased tahavad seda kätte saada, et oleks selge tõend: Venemaa varustab separatiste. Nood omakorda püüavad masinat iga hinna eest enda poolele tirida.